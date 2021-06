Cu sticla de băutură în secția de votare Un barbat de 64 de ani, care face parte din personalul auxiliar al unei secții de votare din Terpezița, a fost amendat de polițiști cu 2.200 de lei. Barbatul a fost sancționat pentru ca a adus o sticla de bautura in secția de votare. Potrivit oamenilor legii, sesizarea a fost facuta de unul dintre candidații la funcția de primar al comunei Terpezița, Dolj. ”Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Bucovaț au fost sesizați verbal de un candidat la functia de primar al comunei Terpezita, despre faptul ca in interiorul unei secții de votare din Terpezita, sat Caciulatu, se afla o sticla cu bauturi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele de la vot au inceput inca de la primele ore ale dimineții. Doi barbați au fost amendați pentru și-au fotografiat buletinul de vot in timpul alegerilor locale de duminica. Incidentele au avut loc in secții de votare din județele Galați și Ilfov. Un alt incident a avut loc intr-o comuna din…

- La data de 19 iunie 2021, Serviciul Rutier Alba a organizat o ampla acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța traficului rutier și conduc autovehicule fiind sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor. Au fost…

- Restaurante si baruri din Centrul istoric al Craiovei si din Parcul "Nicolae Roamnescu" au fost amendate de politisti in ultimele doua zile pentru organizarea de activitati de tip club/discoteca, care sunt interzise in aceasta perioada. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Restaurante si baruri din Centrul istoric al Craiovei si din Parcul "Nicolae Roamnescu" au fost amendate de politisti in ultimele doua zile pentru organizarea de activitati de tip club/discoteca, care sunt interzise in aceasta perioada, arata Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- In cursul acestei zile mai multe persoane au fost sancționate de polițiști, deoarece participau in plina pandemie la o inmormantare de pe strada Riului, din Craiova, fara sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. O petrecere aniversara organizata la o cabana de pe raza comunei Rameț…

- Un barbat de 44, din Segarcea, este cautat de polițiști, dupa ce acesta a a plecat de la domiciliul surorii sale din comuna Terpezita, unde acesta locuia din luna ianuarie, și nu a mai revenit. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Bucovat…

- Cincizeci de persoane care participau la un eveniment privat organizat sambata seara intr-un restaurant din Capitala au fost sanctionate de politisti cu amenzi in valoare totala de 25.000 de lei. Totodata, societatea comerciala unde s-a organizat evenimentul privat a primit o amenda de 20.000 de lei,…