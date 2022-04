Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 19% fata de 2019 si a depasit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit unei analize KeysFin, remise, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, in crestere cu 73%, fata de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020, atat datorita performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum de business mai mare, cat si a alocarii…

- Inființata in Marea Britanie in 1981, Computacenter opereaza in peste 70 de țari și are peste 17.000 de angajați in intreaga lume; Computacenter a intrat pe piața din Romania, la Cluj-Napoca, in urma cu un an, in centrul din Romania lucreaza deja 100 de specialiști IT din toata țara; Pentru 2022, Computacenter…

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 5,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent. Cu toate acestea, mulți producatori de ciocolata au restanțe la Stat și la furnizorii de materie prima, iar doi dintre ei și-au inchis afacerile in ultimii doi ani. Cifra…

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 55,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent, potrivit analistilor KeysFin, conform Agerpres. La nivel comparativ, analiza publicata luni releva faptul ca afacerile comerciantilor de ciocolata din Romania au avansat…

- Industria de software si servicii aduce un aport de circa 6,2- din PIB, ceea ce insumeaza circa 13,6 miliarde euro, arata un studiu al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), potrivit caruia un angajat IT contribuie la bugetul de stat dublu fata de medie. Asociatia Patronala…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii prezinta rezultatele celui mai amplu studiu al industriei realizat pana in prezent. Printre subiectele abordate se numara evolutia industriei de software si servicii, analiza sectoriala comparativa a Romaniei cu alte tari, contributia industriei…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 404 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 272 locuri de munca pentru: lucrator in amenajarea expozitiilor si a magazinelor, tamplar (fabricare si asamblare mobilier de expozitie si de magazin), magazioner,…