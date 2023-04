Cu pitonul la restaurant! Scene incredibile surprinse într-un restaurant fast-food Un barbat a fost surprins in timp ce mergea cu pitonul la un restaurant fast-food din Tagu-Mureș. Intreg momentul a fost surprins de clienții restaurantului și incarcat ulterior pe TikTok. Cel care care a inregistrat susține ca intamplarea a avut loc intr-un fast-food din Targu Mureș, mai exact la McDonalds. Videoclipul de pe TikTok a strans numeroase comentarii: „Pov: Nu aveam cu cine sa il las..”; „Așa ies și eu, doar ca-l țin de mana”; „Cand ieși cu soacra la Mc”; „Cand e coada prea mare și vrei sa iți faci loc”; „Cand ai bani de tot șarpele, nu doar de geanta”; „Nu mai comanda nimeni nimic”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

