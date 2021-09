Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – In turul al IV-lea al Cupei Romaniei, iubitorii fotbalului vor putea vedea la lucru doua formații de tradiție! Derby-ul banațean dintre CSM Reșița și Ripensia Timișoara va avea loc miercuri, 8 septembrie, de la ora 16:30, pe stadionul din Valea Domanului! CSM Reșița se afla in Liga 3, cu maximum…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat sambata, 4 septembrie, cu scorul de 2-1, partida de pe teren propriu cu Viitorul Șimian, din etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Gakou Aboubacar a deschis repede scorul pentru Reșița, in minutul 16, pentru ca pana la pauza elevii lui Dan Alexa sa-și mai creeze cateva…

- REȘIȚA – Atacantul dorit de ceva timp in Valea Domanului, Ndiaye Mediop, a semnat cu formația pregatita de Dan Alexa! Acesta se pregatește deja de cateva saptamani cu echipa, dar abia acum s-a ințeles cu conducerea clubului asupra contractului! „Ii uram bun venit in Valea Domanului jucatorului Ndiaye…

- REȘIȚA – CSM Reșița s-a impus duminica, 1 august, cu scorul de 4-1 (1-1), in partida amicala impotriva Progresului Ezeriș, disputata pe stadionul Gloria. Pentru echipa pregatita de Dan Alexa au inscris Mediop (3 goluri) și Avram, iar pentru Progresul a marcat Rafael Hrudei! Chiar daca a reușit o „tripla”…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- REȘIȚA – Dupa ce, in prima faza, formația reșițeana a transferat șapte jucatori, acum la echipa antrenata de Dan Alexa au mai venit inca trei fotbaliști! „CSM Reșița ureaza bun venit in Valea Domanului urmatorilor jucatori: Calin Cristea – mijlocaș central in varsta de 33 de ani, revenit in Valea Domanului…

- ASU Politehnica a disputat azi pe „Stiinta” un al doilea joc-scoala cu juniorii clubului in conditiile in care amicalul stabilit initial, la Resita, a „cazut”. Antrenorul Dorin Toma a avut nume noi si in testul de azi, transat, scor 5-0, pe „Stiinta”. Resita preluata de Dan Alexa a anulat testul de…

- REȘIȚA – Dupa o saptamana de pregatire cu cate doua antrenamente pe zi, fotbaliștii lui Dan Alexa vor disputa duminica un joc amical impotriva Viitorului Șimian, de la ora 11:30, pe stadionul Gloria! „Este o perioada mai incarcata pentru jucatorii noștri. A fost o saptamana cu cate doua antrenamente…