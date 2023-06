Stiri pe aceeasi tema

- Melania are 19 ani si este studenta la Facultatea de Psihologie. Am cunoscut-o intr-o zi cand a venit la redactie la invitatia lui Marius Morar, coordonatorul proiectului "Cu ochii larg deschisi". Mi-a intins mana cu incredere si intreaga ei atitudine degaja hotarare, desi venise sa ne spuna o poveste…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 26 mai, pana la ora 15.00, in Sighetu Marmatiei , str. Gheorghe Șincai, din cauza unei conducte sparte. Tot din cauza unei conducte sparte nu au apa la robinete pana la ora 14.00 locuitorii de pe str. Dealul Cetații din Sighetu…

- Ne asteapta un nou val de scumpiri, de data aceasta din cauza transportatorilor. Potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor, rovinieta s-ar putea scumpi de sase ori si se va plati in functie de numarul de kilometri parcursi. Acest lucru inseamna pentru transportatori costuri de 7.000 de euro/an.…

- Prima zi din Saptamana Prevenirii Criminalitații a insemnat și o intalnire altfel, luni, 22 mai, intre studenți și doi tineri condamnați pentru ca alcoolul sau drogurile i-au deviat de la cursul dorit al vieții. Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Mureș, alaturi…

- Ruby este una dintre cele ma ravnite femei din showbiz-ul romanesc și mereu a avut o silueta de invidiat. Ei bine, cantareața nici nu are de ales, deoarece este atenționata mereu daca se intampla sa ia proporții. Bunica ei este cu ochii pe ea și are grija ca artista sa arate perfect.

- In cadrul ședinței a fost votata imputernicirea primarului de a lua toate masurile necesare pentru rezolvarea situației urgente in care se afla orașul, datorate intreruperii serviciului de colectare a deșeurilor municipale. Pana in prezent, ADI ECOLECT nu a reușit sa rezolve situația, atat Municipiul…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-amiaza, in localitatea mureșeana Craciunești, in urma producerii unui accident rutier intre doua autoturisme. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri, daca Romania risca sa piarda bani din PNRR din cauza unui eventual refuz al partidelor din coaliție de a pune in practica recomandarile europene privind pensiile speciale. Bolos a declarat ca, daca Comisia Europeana va insista si…