La inceputul anului 2021, Asociația OvidiuRo a lansat programul „Citește-mi 100 de povești!”, dedicat preșcolarilor din Romania și prin care iși propune ca, pana in 2025, sa transforme toate gradinițele publice in gradinițe-biblioteca, insule de lectura, cultura și natura. Scopul este de a cultiva celor mici dragostea pentru lectura și de a-i apropia de carți inca de la cele mai fragede varste, astfel incat aceștia sa aiba ocazia de a descoperi frumusețea și informațiile așternute intre copertele carților. Programul se desfașoara in parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Culturii și…