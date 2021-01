Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Judetul este sub avertizare hidrologica de cod portocaliu pana maine dimineata, la ora 6.00, pe Timis si pe afluentii aferenti acestuia, in avalul sectorului Caransebes, in amonte de Lugoj; pe bazinul superior al Poganisului, pe Barzava, Moravita, Caras, Nera si Cerna! Exista riscul…

- Traficul feroviar este blocat marți dimineața pe calea ferata Caransebeș - Reșița Sud, județul Caraș-Severin, din cauza unui copac cazut pe calea ferata. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația feroviara este inchisa luni dimineața pe secția CF…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 6, pe raza localitații Domașnea din județul Caraș Severin. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile a drumului. The post Accident in vestul țarii: mașina rasturnata, oameni raniți appeared first on Renasterea banateana .

- Ghinion pentru doi turiști din Hunedoara, care iși doreau sa ajunga la schi pe domeniul schiabil din Munții Șureanu. Aceștia s-au aventurat cu masina pe drumul catre partie, chiar daca autoturismul nu era echipat corespunzator, și au ramas blocați in zapada. The post Ce s-a intamplat cu doi turiști…

- Un hot a adormit la locul faptei, de beat ce era. Este isprava unui tanar de 25 de ani din orasul Balti, care a spart ușa unui in magazin și vrut sa fure bani. Ghinion insa, alarma s-a declansat, iar cand a deschis aparatul de casa, barbatul a gasit doar doi lei.

- Isprava unei șoferițe de 27 de ani. A urcat beata la volan, a pierdut controlul asupra volanului și și-a rasturnat mașina. Mai mult, in urma accidentului, au avut de suferit cei trei copii minori ai sai, care se aflau și ei in automobilul dat.

- Din cauza numarului tot mai mare de pacienti cu SARS CoV-2 care mor la Caransebes, morga Spitalului Municipal a devenit... The post Inca un spital din Banat pregateste o morga mobila pentru persoanele decedate din cauza SARS CoV-2 appeared first on Renasterea banateana .

- O petrecere de majorat la care participau zeci de persoane a fost intrerupta, sambata, de polițiștii din Caransebeș – județul Caraș-Severin. The post Majorat cu zeci de petrecareți, intrerupt de polițiștii din Caraș-Severin. Au fost aplicate amenzi usturatoare appeared first on Renasterea banateana…