- Dupa un sezon dezamagitor, SCM Poli iși salveaza pielea la barajul de menținere. Daca ieri, alb-violeții au invins gazda Alexandria, astazi au trecut de Fagaraș și și-au caștigat dreptul de a evolua in Liga Zimbrilor și la anul! SCM Politehnica a invins astazi CSM Fagaraș cu 36-28, dupa o prima repriza…

- Internaționalul moldovean Oleg Reabciuk a inscris astazi golul victoriei in meciul in care echipa sa, Olympiacos Pireu a invins lidera Panathinaikos, cu 1-0, in etapa a 9-a din play-off-ul Super Ligii, prima divizie a Greciei. Reabciuk a fost integralist, a inscris unicul gol al partidei in minutul…

- Sambata s-au desfașurat toate partidele ale etapei cu numarul XXI. A fost etapa care a asigurat, și matematic, titlul de campioana județeana celor de la Arieșul Mihai Viteazu. Meciul care a asigurat titlul celor de la Mihai Viteazu s-a jucat sambata, de la ora 11:00, cand Arieșul s-a impus in fața celor…

- Boxerul roman Florin Cardos a fost invins la puncte de turcul Taycan Yildirim, in meciul pentru centura vacanta WBA Asia la categoria mijlocie, duminica seara, intr-o gala profesionista desfasurata la Istanbul.„Nu caut nicio scuza, sala a vazut cine a fost mai bun. Din pacate i-au dat decizia lui. Adevarul…

In etapa a 22 a a Ligii Nationale de handbal, intrecerea masculina, CSM Constanta s a duelat pe teren propriu cu Potaissa Turda. Meciul s a jucat in sala "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia si s a incheiat la egalitate, 27 27, dupa ce oaspetii au condus la pauza cu 14 12. In partea secunda, CSM Constanta

- Potaissa Turda a terminat la egalitate astazi, scor 27-27, pe terenul celor de la CSM Constanța, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XXII-a, din Liga Zimbrilor. Meciul a fost extrem de echilibrat pe toata durata lui, cea mai mare diferența fiind de doua goluri. Ajutați de intervențiile lui Popescu…

- Potaissa Turda va evolua duminica, incepand cu ora 15:45, contra Constanței, intr-un meci care va conta pentru etapa a XXII-a, din Liga Zimbrilor. Duelul se va disputa in sala „Iftimie Ilisei” din Medgidia și va fi transmis in direct pe ProArena. Meciul va fi arbitrat de o brigada din Piatra Neamț,…

Eintracht Frankfurt nu a mai reușit sa fie echipa surpriza a Ligii Campionilor marți seara in prima manșa a optimilor de finala impotriva italienilor de la Napoli, care s-au impus in deplasare, scor 0-2 (0-1), avand și un penalty ratat in prima repriza, anunța Mediafax.