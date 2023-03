Cu lichioru’, Uzatu cucereste poporu’ | PAMFLET

Stiri pe aceeasi tema

- O enigma a bagat partidul lui Uzatu in ceata. Cine-i butoneaza telefonul cand acesta este in direct la televiziunile cu patru urmaritori de la Vaslui? Mesajele par scrise intr-o grafie a unor scolari de la clasa zero, care nu au invatat inca semnele de punctuatie. Iata cateva dintre ele: „Televiziunea…

- Dan Material, sarac lipit daca e sa analizam declaratia de avere, tocmai a plecat la schi in Bulgaria, pentru a-i persifla pe executorii judecatoresti care-i cauta banii dositi. Bine, unii mai rautaciosi ar spune ca-n Bulgaria schiaza doar saracii, fiindca cei cu buzunarele pline merg in Austria sau…

- GHINIONIST…Politistii de frontiera din Albita au descoperit o carte de identitate falsa, cu insemnele romanesti, asupra unui barbat de 37 de ani, cu cetatenie Republica Moldova. Pe 1 februarie a.c., in jurul orei 08.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, moldoveanul s-a prezentat…

- Edi Popica – deputat PSD Ati jucat Hora Unirii la Husi, fara sa banuiti ca puteati lua un scaun in cap. Noroc ca nu ati fost la ceai la barul Gin Tonic, ca fara sa vreti luati parte la bataia anului. Gurile rele spun ca dvs. ati prorocit in partid ca doctorul Popa o sa […] Articolul Horoscopul politicienilor…

- DREGEREA BUSUIOCULUI… Dupa ce s-au risipit aburii alcoolului, iar protagoniștii bataii din barul Gin Tonic de la Huși au inceput, ușor-ușor, sa-și vina-n fire și sa vada urmarile circului de pomina facut cu o zi inainte, dinspre tabara celor doi politicieni de seama din PSD Huși, regizorul Claudiu Romila…

- Exista atat entuziasm in tabara PSD Vaslui, cum nu s-a vazut de mult timp. Convinsi ca Uzatu e un fel de Vladimir Putin, poporul PSD, cu mic, cu mare, da navala la cel de-al XIII-lea Congres, sa-l realeaga pe cel mai longeviv dinozaur din partid. Si marele Marcel de la Buzau, seful suprem al PSD, […]…

- EMOTII… Cunoscutul medicul veterinar Liviu Botez, care, la sfarsitul anului trecut, a suferit o operatie dificila la spitalul Husi, unde a fost la un pas de moarte, dupa cum a spus ginerele sau, consilierul local Alexandru Corjinschi, este bine acum si se recupereaza. Cazul sau a starnit o empatie deosebita…

- Mos Craciun a venit anul acesta si la doua fete cuminti din Tara lui Uzatu, la Anuta si la Teodora, cunoscute in popor drept fetele mosului. Pe una o tine pe genunchi, iar pe cealalta a pus-o sa cante la … saxofon. Intre fetele mosului, de curand, s-a iscat un mare scandal. Asta mai mititica, […] Articolul…