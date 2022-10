Cu elicopterele pe autostradă Doua elicoptere ucrainene au fost surprinse pe una din autostrazile țarii, zburand șa inalțimi extrem de mici, pentru a nu fi detectate de radarele rușilor. Imaginile cu cele doua aparate de zbor, postate pe mai multe conturi de Telegram, au devenit imediat virale. Incredible footage of two Ukrainian Mi-8 helicopters flying at extremely low heights […] The post Cu elicopterele pe autostrada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

