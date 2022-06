Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, care a pierdut telefonul mobil in Parcul Magura din Targu-Ocna a avut sansa sa il recupereze datorita echipajului de jandarmi, care se afla in misiune de asigurare a ordinii publice. In aceasta dupa-amiaza, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric din Targu-Ocna, aflandu-se…

- In aceasta dimineața, in zona Autogarii Bacau, o mașina cu numere de Neamț a fost blocata de o autoutilitara a Poliției. Șoferul – spun martorii – a fost scos din mașina, pus jos și incatușat. Se pare ca mașina respectiva nu oprise la semnalele polițiștilor. Articolul Șofer blocat și incatușat dupa…

- In stațiunea Slanic-Moldova, a avut loc, timp de trei zile (23 – 25 mai), prima ediție a manifestarii literare ,,Topos literar-artistic, postmodern”, cu subtitlul ,,Din penumbra Atelierului de Creație al Revistei `13 Plus`”. Evenimentul a prilejuit intalnirea unor nume cunoscute ale poeziei, prozei,…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a verificat, astazi, impreuna cu vicepreședintele CJ- Gelu Panfil și prefectul județului- Lucian Bogdanel stadiul implementarii proiectelor aflate in etapa de execuție la Targu Ocna. Modernizarea infrastructurii in stațiune, proiect derulat…

- Pentru desfașurarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante /rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacau au fost inregistrate, in total, 891 de dosare de inscriere, din care au fost validate 876 (care aveau toate documentele…

- Stațiunea Slanic Moldova a fost aleasa, de filialele Bacau și Neamț ale Retromobil Club Romania (RCR) pentru Raidul mașinilor de epoca, eveniment care va avea loc in zilele de 21 și 22 mai. Organizatorii raidului – am aflat de la președintele Filialei Bacau a RCR, Neculai Marin – sunt chiar clubul patronator,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța inchiderea temporara a circulației pe DN 12B, Tg. Ocna – Slanic Moldova, incepand de miercuri, 13 aprilie, ora 18:00. Masura se impune ca urmare a lucrarilor de demolare a zonei cu stanci instabile, de pe versantul aferent porțiunii de drum. „Lucrarile…

- DRDP Iași anunța demararea lucrarilor aferente contractului „Expertiza tehnica și execuția lucrarilor, proiect tehnic de execuție, asistența tehnica și execuția lucrarilor pentru punerea in siguranța a obiectivului de pe DN 12B, km 2+290 – 2+550”, din exteriorul localitații Targu Ocna, județul Bacau.…