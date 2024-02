Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat joi „raspunsuri exceptionale” pentru nordul tarii care a cunoscut inceputul unui nou episod de inundatii extraordinare, dupa cel din noiembrie, relateaza AFP. Multe localitati se afla inca sub apa. In Ardenne (nord-est), pompierii au salvat joi dimineata o conducatoare auto…

- Comisia Europeana a salutat decizia luata in unanimitate de Consiliul UE, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024. „Decizia de astazi marcheaza un moment istoric pentru Bulgaria și Romania”, a spus președinta…

- ”Prin tarifele de distributie a energiei electrice, stabilite pentru anul 2024 de catre autoritatea de reglementare, se reconfirma faptul ca in Romania cadrul legislativ nu este in favoarea investitiilor masive in retelele de distributie, necesare pentru facilitarea iminentei tranzitii energetice. Este…

- Negociatorii de la Parlamentul European si statele membre UE au ajuns luni la un acord privind noile limite referitoare la emisiile autovehiculelor, autobuzelor si altor vehicule, denumite „Euro 7”, si, pentru prima data, se introduc limite pentru emisiile de particule cauzate de uzura franelor si anvelopelor,…

- Pe 14 decembrie 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a sancționat Romania pentru neinchiderea a 31 de depozite de deșeuri neconforme, cu o amenda de 1,5 milioane de euro și cate 600 de euro/depozit pentru fiecare zi de intarziere. Decizia CJUE era previzibila, pentru ca autoritațile noastre…

- Marcel Ciolacu a spus ca noua Lege a pensiilor, care intra in vigoare la 1 ianuarie anul viitor, aduce o serie de modificari semnificative. Printre acestea, liderul PSD a evidențiat indexarea cu inflație, un element inclus și in noul buget. Totodata, Marcel Ciolacu a precizat ca, pana la data de 1 septembrie,…

- Pentru a contribui la realizarea Pactului verde european, Comisia Europeana a propus marti un Plan de Actiune pentru a se asigura ca retelele electrice ale blocului comunitar vor functiona mai eficient si vor continua sa fie implementate mai rapid, se arata intr-un comunicat al

- Dumitru Costin, presedinte Blocului National Sindical a transmis miercuri, despre proiectul de lege adoptat de Guvern privind reforma sistemului public de pensii, ca ii sanctioneaza pe salariatii activi si ca vor sesiza Comisia Europeana asupra incertitudinilor pe care le aduce aceasta lege.Blocul…