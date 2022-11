Cu cine va juca echipa feminină de tenis a României în calificări la Billie Jean King Cup Echipa feminina de tenis a Romaniei va intalni Slovenia, in calificarile turneului Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica. Meciul va avea loc pe 14 si 15 aprilie 2023, in Slovenia. Romania a trecut de Ungaria cu 4-0 in play-off-ul competitiei. Slovenia a trecut cu 3-1 de China. Romania si Slovenia s-au intalnit o singura data in Fed Cup, fostul nume al competitiei, in 2000. Tricolorele au fost invinse cu 3-0 in primul tur al Grupei 1 a zonei Europa-Africa. Cele doua echipe care vor obtine victorii in calificarile din 2023 vor merge la turneul final, alaturi de Elvetia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20 noiembrie, incepe Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, cu partida de deschidere dintre țara gazda și Ecuador. Mai jos programul competiției: Fazele grupelor Duminica, 20 noiembrie Qatar – Ecuador – Stadionul Al Bayt (19:00) Luni, 21 noiembrie Grupa A Senegal – Țarile de Jos – Stadionul…

- Temperaturile din octombrie in Europa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Este vorba de 32 de tone de muguri de canabis, cu o valoare estimata la cel puțin 64 de milioane de euro, relateaza Reuters. Captura, anunțata sambata de poliția spaniola ca fiind „cea mai mare din aceasta substanta la nivel international”, s-a realizat la finalul unei operațiuni numite Gardens. Poliția…

- In perioada 10-17 noiembrie, 2022, Sala cu Orga anunța o noua ediție a Festivalul Internațional de Muzica „J.S. Bach” – un eveniment care de mai bine de un deceniu vine sa-l celebreze pe cel mai renumit compozitor din toate timpurile. Programul celei de-a XI-a ediții va cuprinde 4 concerte de o inalta…

- Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 a avut loc duminica, 9 octombrie. In urma tragerii la sorți au fost create 7 grupe de cate 5 echipe și 3 grupe de cate 6. Urnele valorice au fost realizate in baza ierarhiei Ligii Națiunilor 2022/23. Naționala Romaniei va evolua in grupa I cu Elvetia, Israel,…

- Simona Halep (locul 7 WTA si favorita 7) a fost eliminata, luni, in primul tur al turneului de Grand Slam US Open. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de jucatoarea ucraineana Daria Snigur (locul 124 WTA). Jucatoarea din Ucraina s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4. Aceasta a castigat primul set,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 7 WTA si cap de serie 7) va evolua in primul tur la US Open cu jucatoarea ucraineana Daria Snigur (20 de ani, locul 125 WTA). Snigur a invins-o in ultimul tur ala calificarilor pe japoneza Nao Hibino, scor 6-1, 6-4. Halep si Snigur nu au mai fost adversare. Meciul dintre…