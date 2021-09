Cu cine merge mai departe USR-PLUS? Dan Barna, invitat miercuri, de la ora 12.30, la HotNews LIVE

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat destituirea secretarilor de stat ai USR PLUS. „In momentul in care ai negociat cu AUR și cu PSD, nu pot sa am secretari de stat in ministere, pentru ca eu nu știu ce interese vor reprezenta acolo, ale AUR, ale PSD”, spune, la Digi24, Florin Cițu. In privința directorilor…

- Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile din Guvernul Cițu. Criza politica se adancește. Dan Barna: ”Mergem mai departe” Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineața, demisiile din Guvernul Cițu, a anunțat copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, intr-o postare pe Facebook. Aceștia au inregistrat…

- Romania are nevoie de victorie impotriva Liechtensteinului, astazi, de la 21:45, pentru a menține speranțe ridicate pentru locul secund. Jurnaliștii Costin Ștucan și Costin Negraru vor prefața la GSP Live, de la 21:15, duelul de pe Arena Naționala. Vom reveni atat la pauza partidei, cat și la final,…

- Co-presedintele USR PLUS Dan Barna a transmis sâmbata, un mesaj, catre prieteni si oponenti, sa nu se joace cu formatiunea politica pe care o conduce deoarece membrii ei au aratat ca nu pot fi ignorati, transmite News.ro.Dan Barna a afirmat ca atunci când esti la guvernare, postarile…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Declaratiile vor fi transmise live pe conturile de Facebook si Youtube ale Guvernului si pe canalul unic de distributie al Palatului Victoria. Este prima ieșire publica a premierului, ca urmare a scandalului privind condamnarea sa in SUA pentru conducere sub influența alcoolului.

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…