- S-au cunoscut in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa și au ajuns sa formeze o familie, dar au ajuns sa se desparta. Amalia și Radu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar astazi, fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Cine i-a fost alaturi fostei concurente.

- Dupa ce și-au inscenat desparțirea, Blaze și Izabela par ca sunt mai fericiți ca niciodata. Fostul concurent nu se dezlipește de fiica lui, Jessica Ilinca, dupa ce, in trecut, a fost acuzat ca și-a abandonat copilul.

- Blaze și Izabela au pus punct speculațiilor in urma cu cateva zile și au confirmat ca s-au desparțit. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, dar se pare ca foștii concurenți nu au ramas in relații prea bune in urma separarii, asta dupa ce Izabela a dat de ințeles ca Blaze se afla in Dubai impreuna…

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Inimioara și soțul ei, Cristian, s-au casatorit la finalul lunii august, iar de curand au aniversat o luna de la nunta. Fosta concurenta de la Mireasa radiaza de fericire și a facut publice mai multe imagini din ziua in care a spus cel mai hotarat „Da” din viața ei.

- Gabriela de la Mireasa sezonul 6 a nascut in urma cu cateva saptamani. Aceasta a postat pe Instagram o fotografie cu nou nascutul, care este in caruț. Chipul nu i se vede, semn ca fosta soție a lui Valentin nu vrea sa-l expuna pe cel mic.