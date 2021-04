Cu cine a format Viviana Sposub un cuplu înaintea relației cu George Burcea Viviana Sposub (22 de ani) și George Burcea (32 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma, unde și-au și inceput relația, in toamna anului 2020. Inaintea acestei relații, asistenta TV a format un cuplu cu un cunoscut vlogger/comediant roman. Atat Viviana, cat și fostul ei iubit au fost discreți. Vloggerul a fost cel care a confirmat, in vara anului 2020, ca formau un cuplu. Despre relație, barbatul a facut o singura declarație. Cu cine a format Viviana Sposub un cuplu inaintea relației cu George Burcea „Da, suntem impreuna. Nu ne dorim sa facem acest lucru public. Vrem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

