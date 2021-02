Cu ce se relansează Alice Cooper, la vârsta de 73 de ani /VIDEO Cantaretul si compozitorul american, care tocmai a implinit varsta de 73 de ani, a lansat piesa ”Social Debris” drept ”cadou pentru Detroit, pentru fanii mei si pentru mine”, dupa cum a declarat. Muzicianul rock a lansat joi un single disponibil gratuit, cu ocazia zilei sale de nastere, potrivit contactmusic.com. “Piesa a fost scrisa de formatia originala Alice Cooper”, a completat artistul. ”Trupa Alice Cooper nu s-a potrivit cu nimeni pentru ca faceam lucruri pe care nicio alta formatie nu le facea. Nu ne incadram pe scena folk, nu ne incadram pe scena metal, nu ne potriveam cu nimic din ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

