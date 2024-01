Cu ce probleme se confruntă supraviețuitorii în urma cutremurului din Japonia Bilantul victimelor cutremurului puternic care a lovit recent Japonia a crescut, miercuri, la 62 de morti, in timp ce autoritatile s-au grabit sa aduca ajutor supravietuitorilor care se confrunta cu temperaturi scazute si cu pericolul unor ploi puternice. Cutremurul cu o magnitudine preliminara de 7,6 a lovit peninsula Noto luni dupa-amiaza, nivelind case si izolind zonele indepartate de ajutor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor cutremurului puternic care a lovit Japonia in ziua de Anul Nou a crescut, miercuri, la 62 de morti, in timp ce autoritatile s-au grabit sa aduca ajutor supravietuitorilor care se confrunta cu temperaturi scazute si cu ploi puternice prognozate pentru mai tarziu in cursul zilei, transmite…

- In urma cutremurului care a lovit Japonia, la data de 1 ianuarie 2024, bilanțul deceselor a crescut la 57, in timp ce alte sute de oameni sunt raniți și necesita intervenția medicilor specialiști. Prabusirirea cladirilor si incendiile care au urmat dupa cutremurul cu magnitudinea 7,5 care s-a produs…

- Autoritațile de la Tokyo considera ca seismul de luni a ucis cel puțin 55 de oameni. Salvatorii cauta supraviețuitori sub mii de case distruse, informeaza Mediafax.Cutremurul puternic care a lovit Japonia luni a ucis cel puțin 55 de persoane, iar echipele de salvare acționeaza in zonele de coasta,…

- Cutremurul a provocat un dezastru in Japonia. A fost facut public bilanțul oamenilor morți, la o zi dupa ce seismul de 7,6 grade pe scara Richter a zguduit țara. Zeci de persoane au murit, iar vestea ingrijoratoare este ca numarul crește de la o ora la alta. O mulțime de persoane au nevoie de ajutor,…

- Bilanțul persoanelor decedate in urma puternicului cutremur care a avut loc luni in centrul Japoniei a crescut la 30, conform anunțului facut marți de autoritațile din prefectura Ishikawa, epicentrul seismului, conform AFP.

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala. Cel mai puternic dintre cutremure a avut magnitudinea de moment 7,6 si s-a produs…

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala. Cel mai puternic dintre cutremure a avut magnitudinea de moment 7,6 si s-a produs…

- Supraviețuitorii cutremurului devastator din provincia Gansu din China se inghesuie in corturi improvizate, in timp ce temperaturile din timpul nopții au coborat mult sub zero grade. Bilanțul victimelor a crescut la 131 de morți.