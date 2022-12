Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Bieber a facut un nou anunț dureros cu privire la starea ei de sanatate. Soția lui Justin Bieber intampina noi probleme de sanatate, care s-au manifestat vizibil in ultima perioada. Modelul a dezvaluit prin ce trece pe contul ei de Instagram.

- Larisa Udila se numara printre vedetele extrem de active in mediul online și ține constant legatura cu fanii. De aceasta data, influencerița și-a ingrijorat fanii, dupa ce a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate.

- De curand, Irina Deaconescu le-a marturisit urmatorilor de pe Instagram ca mama sa are cateva probleme de sanatate, de aceea, a decis ca astazi sa o insoțeasca pe cea care i-a dat viața la un consult. Influencerița le-a povestit fanilor cum a decurs vizita la specialist, dar și ce probleme de sanatate…

- In urma cu doar cateva zile, Speak și Ștefania le povesteau fanilor de pe Instagram ca abia așteapta sa plece intr-o noua vacanța. Doar ca, escapada celor doi nu a fost lipsita de peripeții. Dupa ce erau la un pas de a nu prinde zborul, Speak și Ștefania au trecut printr-o alta intamplare, care l-a…

- Britney Spears a dezvaluit pe Instagram ca sufera de o leziune a nervilor care face ca anumite parți ale corpului ei sa amorțeasca, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gabriela Cristea și-a ingrijorat urmaritorii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce in urma cu cateva zile s-a filmat de pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa-Capriciile Iubirii a marturisit in mediul online cu ce probleme de sanatate s-a confruntat și care a fost motivul pentru care…

- Theo Rose trece printr-o perioada dificila, asta pentru ca artista are probleme de sanatate. Vedeta le-a marturisit fanilor ei pe rețelele de socializare ca este racita, insa și destul de agitata in ultima perioada. Iata ce le-a dezvaluit artista in mediul online!

- Simona Gherghe a povestit pe rețelele sociale ca de cand s-au intors la gradinița cei doi copii ai sai se confrunta cu viroze puternice. Recent, prezentatoarea a mers la spital cu micuța Ana, pentru a se asigura ca nu are nimic grav.