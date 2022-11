Cu ce colecții resort ies in fața marile branduri pentru 2023 Deși e inca toamna lui 2022, casele de moda de renume au realizat deja colecțiile pe care le vor lansa anul viitor . Mai mult decat atat, au pregatit și campaniile publicitare menite sa le promoveze. Celebritați și modele de top apar in fotografiile pe care le vedem pe panouri publicitare, in reviste și vitrinele magazinelor de lux. Iata in continuare cu ce colecții resort ies in fața marile branduri pentru 2023! Victoria’s Secret (Hailey Bieber) Victoria’s Secret Versace Versace H&M Prada (Diana Silvers) Lorand Mouret (Laetitia Casta)…