Stiri pe aceeasi tema

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie a facut o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, potrivit paginii de Facebook Boarding Pass. ”La intoarcerea in tara din vizita oficiala din Marea Britanie, avionul…

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis la Londra, unde a participat la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al lll-lea, a facut sambata o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, conform paginii de Facebook Boarding Pass,…

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis la Londra, unde a participat la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al lll-lea, a facut sambata o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, conform paginii de Facebook Boarding Pass,…

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis la Londra, unde a participat la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al lll-lea, a facut sambata o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, conform paginii de Facebook Boarding Pass,…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa sambata la ceremonia incoronarii Majestatii Sale Regele Charles al III-lea si a Reginei Camilla, la Westminster Abbey. Șeful statului a publicat și o fotografie in care apare alaturi de soția sa. „In aceasta dimineata, inainte de Ceremonia incoronarii…

- Avionul inchiriat de Administratia Prezidentiala pentru vizita din America Latina a presedintelui Klaus Iohannis tocmai a aterizat pe aeroportul din Constanta, anunta, vineri, BoardingPass, site specializat in stiri din domeniul aviatiei.„Boeingul 737-900ER inchiriat de Administratia Prezidentiala…

- Președintele Klaus Iohannis a mers in vizite oficiale in țara și strainatate, in perioada 1 ianuarie 2022 – 28 februarie 2023, de 26 de ori, iar majoritatea zborurilor au facut escala in Sibiu, potrivit unei analize BoardingPass, un site specializat in domeniul aviației. Conform listei de zboruri efectuate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a calatorit in 2022 și primele doua luni ale anului 2023 de 26 de ori in țara și strainatate, iar majoritatea zborurilor au avut opriri in Sibiu. Detaliile publicate in exclusivitate pe pagina de Facebook despre vizita oficiala a Președintelui Romaniei in Japonia…