Persoanele sub 25 de ani din Statele Unite, care isi doresc sa se angajeze la unele companii de top, pot folosi acum o metoda inovatoare pentru a aplica la postul dorit. Aceste persoane pot trimite un scurt clip video, in locul unui CV scris in mod traditional. Proiectul pilot, care se deruleaza pana la sfarsitul lunii iulie, a fost lansat de reteaua sociala de sharing video TikTok. Firme precum Chipotle , Target , WWE , Alo Yoga , Shopify , Contra , Movers+Shakers și multe altele au publicat oferte de locuri de munca pe site-ul https://tiktokresumes.com/ . Candidații sunt incurajați…