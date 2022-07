Cu cât sunt plătiți recenzorii implicați în Recensământul 2022. Ultima zi de recenzare Cu cat sunt platiți recenzorii implicați in Recensamantul 2022. Ultima zi de recenzare Duminica este ultima zi de Recensamant 2022. Cei aproape 20.000 de recenzori sunt platiti cu 7 lei per chestionar pentru recenzarea persoanei si 3,5 lei per chestionar pentru recenzarea locuintei. Ei sunt cei care colecteaza datele pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor. Pentru recenzori, suma creste cu 2 lei pentru recenzarea persoanei si cu 1,5 lei […] Citește Cu cat sunt platiți recenzorii implicați in Recensamantul 2022. Ultima zi de recenzare in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

