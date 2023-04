Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Neversea anunta deschiderea inscrierilor pentru echipa de peste o mie de voluntari a celei de a cincea editii a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, la Constanta, anunța Agerpres.

- Este nevoie de masuri imediate de intervenție in stațiunea Costinești, unde situația este ingrijoratoare, mai ales in ceea ce privește siguranța turiștilor. Ministrul Turismului spune ca daca nu se vor remedia problemele se poate merge pana la retragerea clasificarii turistice, anunța Mediafax.Ministrul…

- Roșiile oltenești au ajuns sa coste 65 de lei kilogramul, in timp ce castraveții autohtoni se vand cu 35 de lei intr-un oraș din Transilvania. Comercianții au mai multe explicații pentru aceste prețuri.

- Tekashi 6ix9ine a fost batut cu bestialitate, in urma cu puțin timp, intr-o sauna din Los Angeles. Acesta a fost transportat de urgența la spital. Rapperul este așteptat sa cante la un festival din Romania, in aprilie. Care este starea de sanatate a celebrului artist de peste Ocean.

- Din 2011 incoace, Andra este nelipsita de la masa juriului emisiunii „Romanii au talent”, iar cel de-al 13-lea sezon se dovedește a fi unul magic. Caci artista traiește cu emoție fiecare moment de pe scena, mai ales ca in sala se afla, de multe ori, și familia sa. Cat despre talentul din familie, așchia…

- Lumea muzicala e in doliu! Un celebru artist a murit in timpul unui festival, pe scena. Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Rapperul avea 28 de ani.

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…