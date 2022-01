Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de majorare a dobanzii cheie intra in vigoare de maine, dar efectele asupra creditelor se vor simți in al doilea trimestru al anului.Ratele pentru creditele acordate de bancile din Romania s-au scumpit deja, de la inceputul anului. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor, in baza…

- BNR a majorat dobanda cheie! Modificarea va determina creșterea ratelor la credite. Luni a avut loc sedinta decisiva la Banca Nationala. Romanii vor plati in curand rate mai mari la credite. BNR a decis majorarea dobanzii cheie de la 1,75 la 2%. Așa cum anticipau analistii financiari, BNR a decis cresterea…

- Membrii Consiliului de Administrație al Bancii Centrale se intalnesc in ședința, luni, iar analiștii se așteapta sa decida cresterea dobanzii de politica monetara in conditiile majorarii inflatiei in Romania, dar si in Europa si in intreaga lume. O noua majorare a dobanzii cheie va trage in sus și celelate…

- Chiar daca BCE a stabilit de mai multe ori o cotație de peste 4,95 lei/euro, depașirea acestui prag in piața locala pare a fi lasata pentru anul viitor In schimb, reglajele realizate de BNR in piața monetara, cu scopul de a proteja leul, au impins indicii ROBOR la valori care se mai inregistrau in martie…

- Totodata, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,75 puncte procentuale, de la a0,50 puncte procentuale. Astfel, incepand cu 10 noiembrie 2021, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…

- La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 3,19%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila si ROBOR la 12 luni au ramas la nivelurile de joi, respectiv 2,47% pe an si 2,56%…

- Banca Centrala a Rusiei i-a surprins pe cei mai multi analisti cu o majorare semnificativa a dobanzii cheie, dupa ce rata inflatiei a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2016, si a indicat ca sunt posibile noi majorari, transmit Bloomberg si Reuters. Comitetul de politica monetara de la Banca…