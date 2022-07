Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe partea de aprovizionare fac ca situatia pe piata sa ramana una tensionata, transmite Reuters. In jurul orei 13:15 GMT, cotatiile futures la titeiul american erau in scadere…

- In acest an, producțiile la orz și grau sunt mai mici cu circa o tona, raportat la anul trecut, in județul Olt. Daca la orz media a atins 4,7 tone la hectar, la grau estimarile se ridica la 4,4 tone la hectar, potrivit datelor Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt. Fermierii au finalizat in aceasta…

- Fermierii din judetul Olt au finalizat in aceasta saptamana recoltarea orzului, obtinand o productie medie la hectar de 4.700 de kilograme, mai scazuta fata de anul trecut, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ), Gabriela Andronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Campania de recoltat la paioase a inceput deja in județul Olt, iar producțiile obținute sunt inferioare celor de anul trecut, potrivit primelor date comunicate de Directia Agricola Judeteana (DAJ). Aceeași situație este și la grau, fiind așteptate recolte ceva mai mici, din cauza secetei. „A inceput…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor si in luna mai, pentru a doua luna consecutiva, dupa ce in luna martie a atins un maxim istoric, chiar daca preturile la cereale si carne continua sa creasca, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- In judetul Vrancea incepe de astazi cea mai mare campanie antidrog. Obiectivul principal al proiectului este consilierea celor peste 8.300 de elevi din toate cele 21 de licee din judet, pentru constientizarea riscurilor pe care le presupune consumul de substante psihoactive. Reporter: Gabriel Sava –…

- Prețul tomatelor a scazut undeva la jumatate la producatorii din județul Olt, odata cu majorarea ofertei. La acest moment, exista peste 500 de fermieri din judetul Olt inscrisi in programul „Tomata” care recolteaza și livreaza tomate pe piața, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…