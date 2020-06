Stiri pe aceeasi tema

- La o firma de colectare a deseurile din apropierea combinatului siderurgic din Galati a izbucnit un incendiu de proportii. Flacarile s-au aprins intr-un perimetru in care sunt depozitate caroserii auto, informeaza ISU Galati. Citeste si: Un tanar din Galati cautat pentru furt de bijuterii…

- Sibienii continua sa fie cei mai bine platiti din Regiunea Centru, cu un castig salarial mediu brut, in martie, de 5.335 de lei, la polul opus aflandu-se cei din judetul Covasna, cu 4.007 lei, potrivit unui raport prezentat marti de Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba. Astfel, potrivit DRS,…

- Sibienii continua sa fie cei mai bine platiti din Regiunea Centru, cu un castig salarial mediu brut, in martie, de 5.335 de lei, la polul opus aflandu-se cei din judetul Covasna, cu 4.007 lei, potrivit unui raport prezentat marti de Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba. Astfel,…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca, in trimestrul I 2020, caștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind in creștere de 10,3% fața de trimestrul I 2019 și in scadere cu 2,3% fața de trimestrul IV 2019.

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.294 lei in luna martie a acestui an, in crestere cu 92 lei fata de luna precedenta si cu 7,1% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Valorile cele mai mari ale câstigului salarial mediu nominal…

- 7.800 de lei brut (aproximativ 4.500 lei net) a fost anul trecut caștigul mediu brut lunar incasat de angajații celor mai importante companii listate la Bursa de Valori București (excluzand SIF-urile). Salariile și bonusurile angajaților unor companii...

- Peste 22% dintre pacientii din Alba infectati cu COVID-19 s-au vindecat, iar peste 3% au decedat, potrivit informatiilor date, luni, publicitatii de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba, potrivit Agerpres.Astfel, potrivit sursei citate, dintre cele 158 de persoane diagnosticate cu…

- Salamul, rosiile proaspete, laptele si merele s-au scumpit cel mai mult in luna martie, comparativ cu decembrie 2019, in timp ce ouale, fasolea, ceapa si malaiul s-au ieftinit, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurentei pe baza datelor din Monitorul Preturilor, transmisa Agerpres. Astfel,…