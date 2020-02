„Cu capu’n nori”, premieră marca Daniel Onoae Spectacolul de teatru „Cu capu’n nori”, pus in scena la Ateneul Național din Iași, va avea avanpremiera pe 13 februarie 2020, de la ora 19.00. Comedia amoroasa este regizata de actorul Daniel Onoae și prezinta o calatorie reala pe taramul dragostei. Iubitorii de teatru pot urmari spectacolul și vineri, 14 februarie 2020, de la ora 19.00, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”. „Am vrut sa luam o bucata din cotidian și sa o impletim pe scena. Va invitam sa gustați, impreuna cu noi, una dintre cele mai naturale mancaruri, privindu-ne in ochi. Sa va lasați purtați, pentru cateva clipe, de naturalețea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

