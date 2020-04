Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Ciocârlan, managing partner al fondului de investiții Equiliant Capital va participa joi, 2 aprilie de la ora 12.00, la o întâlnire online realizata la distanța și va raspunde întrebarilor cititorilor despre efectele crizei coronavirus în domeniul investițiilor,…

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…

- Angajații din România care au venit din Sri Lanka și Vietnam în ultimii ani sunt puțin speriați, unii chiar au plecat, dar cei care au ramas ar trebui sa aștepte pentru ca, daca e nevoie, se va face o repatriere organizata, susține Romulus Badea, partener Soter&Partners, firma care aduce…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a initiat o petitie prin care cere publicarea achizitiilor directe desfasurate pe baza derogarii create prin decret prezidential, a numarului de teste pentru COVID-19 efectuate si a nevoilor fiecarui spital in materie de echipamente si materiale sanitare,…

- Mediul de business din Romania acuza din plin socul provocat de epidemia Coronavirus, printre cele mai afectate domenii regasindu-se turismul, HoReCa si transportul. Un set de 21 de masuri care sa atenueze...

- Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor…

- Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dupa Paștele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro. "Pana atunci virusul va continua sa se raspandeasca. Am mai vazut discuții despre apariția vaccinului impotriva Covid 19. Dar știm din istorie ca fabricarea…

- ”Deocamdata ne limitam la masurile de igiena standard în domeniu. Daca însa situația escaladeaza, avem în vedere ca o mare parte din personalul Libra Bank sa lucreze de la domiciliu”, spune într-o discuție cu reporterul HotNews.ro Andrei Siminel, de la grupul american…