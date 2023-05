Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi e campionul Romaniei. Pentru ca Gica mai merita un titlu, pe langa „Cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor”: Cel mai mare antrenor roman de fotbal. Se pot face pe loc doua contrapropuneri: Anghel Iordanescu, Mircea Lucescu. Antrenori cu rezultate impresionante, fara discuție,…

- Acesta este al doilea titlu de campion obtinut in Romania de Gheorghe Hagi, ca antrenor, dupa cel din 2017, adus tot la Constanta. Farul Constanta a devenit pe merit campioana Romaniei in sezonul 2022 2023 al Superligii, dominand categoric intrecerea. "Marinariildquo; au facut diferenta pe teren cu…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul formației Farul, liderul Ligii 1, spune ca stie foarte bine spiritul oltenesc si considera ca echipa sa va avea o partida plina de provocari cu Universitatea Craiova. „Avem un meci in deplasare cu o echipa cu un lot foarte bun, care este in forma. In toate meciurile jucate…

- Farul Constanța a fost invinsa de FCSB, scor 2-1, in etapa a patra din play-off-ul SuperLigii. La finalul partidei de pe Arena Naționala, Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale.

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fost mare internațional, l-a laudat pe Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul Farului, dupa victoria obținuta de „marinari” in fața CS Universitații Craiova, scor 3-2, in runda a treia din play-off-ul Superligii. Fostul mare fotbalist al Stelei a spus ca Gheorghe Hagi are…

- Sambata aceasta, inainte de a se disputa meciul Andorra – Romania, pe Antena 1 va fi difuzata o ediție speciala iUmor. Actori și comedianți apreciați vor impersona nume sonore din lumea fotbalului, iar printre ei se numara și Gheorghe Hagi. Regele, așa cum mai este cunoscut celebrul antrenor, va fi…

- Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, cere sa nu mai fie numit „Rege” de catre jurnaliști și fani. Tehnicianul „marinarilor” dorește sa fie strigat pe nume, spunand ca acest lucru il face „cel mai fericit”. Gheorghe Hagi cere sa nu mai fie numit „Rege”: „Eu sunt Gheorghe…

- Gheorghe Hagi, antrenorul liderului din Superliga, Farul Constanța, a revenit cu noua serie de declarații legate de situația lui Ianis Hagi, sarit din schema de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile pentru EURO 2024. ...