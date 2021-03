Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca acțiunea angajaților Metrorex care au protestat vineri pe șinele de metrou, astfel blocand circulația, este precum Mineriada din 1990, cand minerii au lovit in bucureșteni. Acesta spune ca locuitorii Capitalei au trebuit sa circule inghesuiți in mijloacele de transport in comun, avand in vedere pandemia, și sa suporte o poluare mai mare. „Ce am vazut aici vine demult, de dinainte de 1989. Acești inși, angajați la metrou, au fost favorizați dintotdeauna salarial. Sa spunem ca 80 și ceva la suta dintre ei au salarii de 5.000 de lei pe luna. Deci ei nu veneau…