Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarea dintre jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP) și Patriarhul Daniel continua sa starneasca dezbateri pe tema pelerinajelor și inchinarii la moaștele sfinților in Romania. In urma afirmațiilor facute de jurnalist, șeful BOR a venit cu o explicație prin care sa argumenteze scopul pelerinajelor…

- Dupa afirmațiile ce au starnit un val de critici in spațiul public, CTP continua razboiul moaștelor. Jurnalistul a revenit cu un mesaj acid in mediul online, explicand care este motivul pentru care credincioșii nu ar trebui sa se inchine in fața lor. Cristian Tudor Popescu, un nou episod din „razboiul”…

- Cristian Tudor Popescu a reactionat, intr-o postare pe Facebook, dupa ce a fost reclamat la CNCD ca i-a comparat pe pelerinii de la Iași cu teroriștii Hamas, precizand ca "e cat se poate de limpede: compar credința unor oameni in bunatațile care, potrivit Coranului, ii așteapta in Rai cu credința altor…

- Este bucurie printre fanii jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ce s-a aflat ca aceștia il vor putea vedea dn nou live, intr-o emisiune. CTP a anunțat oficial cu cine a semnat dupa ca plecat de la Digi RCS RDS și Gsp.ro: „Publicul m-a salvat mereu”. CTP, despe noua emisiune in care va aparea. ”Cap…

- Gazetarul a vorbit atat despre teoriile romanilor cu privire la razboiul dintre Israel și Fașia Gaza, dar și despre vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București. Tot in postare, a scris și despre un posibil discurs al acestuia in Parlamentul Romaniei. Jurnalistul a venit și cu un atac…

- S-a dat startul pregatirilor pentru iarna! Gospodinele au inceput sa-și umple camara cu diverse preparate tradiționale. Printre acestea se numara și gemul de prune. Bucatarii au dezvaluit secretul unui gem delicios. Iata ce trebuie sa pui in acesta! Cei dragi te vor lauda. Rețeta secreta de gem de prune…

- Delia este un nume rasunator in lumea muzicii romanești. Artista se poate lauda cu o cariera de succes in muzica. Recent, indragita cantareața a dat din nou lovitura cu o noua pieasa, in colaborare cu Johny Romano. Piesa cu care Delia a dat lovitura Delia a dat lovitura cu o noua piesa. Este vorba despre…

- Printre victimele incidentului dramatic de sambata se numara și un reprezentant al presei. Jurnalistul ranit in explozia de la Crevedia a fost transportat de urgența la spital. Cine este jurnalistul ranit in explozia de la Crevedia O persoana și-a pierdut viața și alte 57 au fost ranite in urma exploziilor…