CT BUS Constanta si-a numit administratorii neexecutivi pentru urmatorii patru ani. Adrian Dugaiasu, desemnat presedintele Consiliului de Administratie al societatii

- Argus S.A., intrunita legal in ziua de 26.04.2023, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS S.A. si a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31 1990, R, Legea 24 2017 si…

- Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 20.07.2023, ora 12.00, la sediul societatii. Administratorii au venit cu urmatoarea ordine de zi: "1.Prezentarea si…

- Administratorii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Drumuri Judetene Constanta SA au aprobat cu unanimitate de voturi, numirea lui Dorel Sauciuc in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al societatii pana la data de 12.08.2023.In cadrul aceleiasi sedinte…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. intrunita, in sedinta ordinara din data de 26.04.2023, la prima convocare, a luat mai multe decizii, printre care si alegerea administratorilor provizorii. Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP…

- Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Mangalia, judetul Constanta, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 29.04.2023, ora 09.30, de la sediul societatii:1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr…

- Conform unui anunț al viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabara, președintele Consiliului de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara (STPT), Sorin Ungurușan, și-a inaintat demisia din funcție. Cosmin Tabara concluzioneaza ca in cadrul societații exista anumite probleme, daca ne gandim…

- Administratorul unic al societatii MODEL CONSTANTA S.A., cu sediul in municipiul Constanta, B dul Tomis nr. 46, et. 2, cam. 35, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13 656 1991, C.U.I RO 1893868, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 1990 modificata si republicata si a Actului Constitutiv, convoaca…

- „Nu am parghiile necesare, ca ministru, oricat erau invatati unii care au venit in aceste posturi timp de 30 de ani sa bata cu pumnul in masa, sa rupa contracte in fata camerelor de luat vederi si sa faca show mediatic. Parghia legala a ministrului Transporturilor este de a cere Adunarii Generale a…