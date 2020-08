CT BUS Constanta anunta ca, de astazi, modifica mai multe trasee din municipiu

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de duminica, 2 august, 7 strazi din municipiu isi modifica regimul de circulatie.Resistematizarea rutiera a fost necesara pentru fluidizarea traficului, fiind corelata cu lucrarile de modernizare a bulevardului Mamaia.Echipele SC Confort Urban SRL vor monta sambata noaptea indicatoarele rutiere…

- CT BUS S.A. anunța publicul calator ca de duminica, 2 august 2020, se modifica traseele liniilor 44, 48, 51, 51b și 101, astfel: traseele 48 și 101 vor circula pe sensul de mers catre Consulatul Turc, astfel: str. Mihai Viteazu – bd. Mamaia – str. I.G.Duca – bd. Ferdinand;traseele 44, 51 și 51b vor…

- Se modifica mai multe trasee CT BUSCT BUS S.A. anunta publicul calator ca, incepand cu duminica, 2 august 2020, se modifica traseele liniilor 44, 48, 51, 51b si 101, astfel: traseele 48 si 101 vor circula pe sensul de mers catre Consulatul Turc, astfel: str. Mihai Viteazu bd. Mamaia str. I.G.Duca bd.…

- Continua lucrarile de frezare a carosabilului in municipiul Constanta. Dupa ce carosabilul a fost decopertat pe tronsonul delimitat de strada Nicolae Iorga si bulevardul Mamaia al bulevardului Tomis, echipele SC Confort Urban SRL vor actiona in aceasta noapte pe strada Mihai Viteazu, la intersectia…

- Doua linii de autobuz CT BUS, deviateCT BUS S.A. anunta publicul calator ca autobuzele liniilor 44 si 51 circula deviat, pe ruta Casa de cultura bd. Al. Lapusneanu bd. I.C.Bratianu bd. Ferdinand bd. Mamaia str. Mihai Viteazul Poarta 1 si retur pe acelasi traseu. Mijloacele de transport in comun opresc…

- Programul județean de transport persoane nu a fost modificat nici in perioada starii de urgența și nici pe durata starii de alerta, se arata intr-un anunț al Consiliului Județean Vrancea. „Avand in vedere unele sesizari privind diminuarea numarului de curse pe traseele județene de transport in comun,…

- Miloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14 si 18 vor circula deviat, incepand cu data de 28 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe bulevardul Republicii. Traseele mijloacelor de transport de pe liniile amintite se vor modifica astfel: – liniile 11 si M11 vor avea traseul tur/retur:…

- Este primul inceput de saptamana dupa ridicarea starii de urgența și este de așteptat ca Bucureștiul sa se aglomereze. Mulți oameni revin la serviciu in aceasta dimineața, cu mașinile proprii sau cu mijloacele de transport in comun, unde calatorii trebuie sa respecte cateva reguli impotriva raspandirii…