CT BUS aduce omagiu fostului director, Dumitru Coiciu

- Fostul director al RATC Constanta, Dumitru Coiciu, a murit.Anuntul a fost facut pe profilul de Facebook, al fiului sau, Radu Coiciu.Iata ce mesaj a transmis acesta: "Cu parere de rau va anuntam ca tatal meu, Coiciu Dumitru, a trecut in nefiinta. Pentru un ultim omagiu, trupul neinsufletit va fi depus…

- A fost promulgata legea de ratificare a Acordului dintre Romania și SUA privitor la recunoașterea reciproca a perioadelor de munca și a dreptului la pensie. Anunțul a fost facut de reprezentanții ministerului Muncii pe pagina de Facebook. Acest acord prevede valorificarea perioadelor lucrate atat in…

- RATBV S.A. aduce la cunoștința calatorilor faptul ca in perioada urmatoare mijloacele de transport in comun vor circula dupa urmatorul program: In zilele de 25 și 26 decembrie 2023, precum și in zilele de 1 și 2 ianuarie 2024: conform orarelor corespunzatoare unor zile de duminica, cu mențiunile ca…

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- Profesorul Dr. Radu Alexandru Macovei, fost director al Spitalului de Urgența „Floreasca” și o figura respectata in lumea medicala, a incetat din viața dupa o lunga și dificila suferința. Anunțul trist a fost facut de catre Vitalaru Bogdan Alexandru, Președinte AMVAC/RoSAVA, pe platforma de socializare…

- Imobilizat intr-un scaun cu rotile, George Balta, 37 de ani, afirma ca nu i s-a permis imbarcarea, miercuri, 6 decembrie, intr-o aeronava TAROM Bucuresti- Cluj-Napoca, „pe motiv de siguranta”. Fostului rugbist i s-ar fi anulat rezervarea, fara a fi anuntat. Reprezentantii companiei sustin insa ca bifarea…

- Fostul premier al Marii Britanii, recent numit ministru de Externe al Regatului Unit, David Cameron, a efectuat o vizita neașteptata in Republica Moldova, in tranzit dupa ce a calatorit in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe Nicu Popescu intr-o postare pe Facebook.”Am avut placerea…

- Peste 300 de membri si sustinatori ai PNL Corabia vor parasi organizația politica și se vor inscrie in PSD. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Deja membrii birourilor locale din Corabia ale PSD si PNL s-au intalnit in seara precedenta pentru a…