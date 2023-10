Stiri pe aceeasi tema

- Echipa locala de handbal masculin CSU Suceava a obținut sambata seara o victorie importanta in Liga Zimbrilor. Elevii antrenorilor Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei s-au impus pe teren propriu, in cadrul etapei a șasea, in fața celor HC Buzau. Sucevenii au caștigat cu scorul de ...

- Sala Polivalenta din Vaslui va gazdui sambata, 23 septembrie, de la or 18.00, partida dintre CS Minaur și CSM Vaslui. Un joc din cadrul etapei a 5-a din Liga Zimbrilor. Minaur merge in deplasare pentru puncte, astfel ca la final victoria se vrea a fi a baimarenilor. Etapa 5: SCM Politehnica Timișoara…

- CSU Suceava a caștigat duelul de pe teren propriu cu SCM Politehnica Timișoara din cadrul etapei a IV-a a Ligii Naționale de handbal masculin la capatul unui meci cu o desfașurare extraordinara. Echipa pregatita de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei s-a impus la limita cu 35-34 ...

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a repurtat duminica dupa amiaza, in etapa a III-a, primul succes din actuala stagiune a Ligii Zimbrilor. Victoria obținuta in sala „Dumitru Bernicu", intr-o atmosfera de zile mari, este cu atat mai importanta in condițiile in care s-a produs de-o ...

- Formatia de rugby CS Navodari a sustinut astazi, 19 august 2023, meciul din etapa a Ligii Nationale de rugby, grupa C, faza a doua, intalnind in deplasare, pe stadionul "Olimpia" din capitala, Rapid Bucuresti. Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 52 25 28 22 , Rapid obtinand astfel prima…

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a efectuat un veritabil tur de forța saptamana trecuta, disputand un numar de trei meciuri amicale in decurs de tot atatea zile, in fața unor adversari din Liga Naționala.Joi, trupa pregatita de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a evoluat la ...

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a incheiat cu o victorie și o infrangere Memorialul „Mihai Mironiuc", care s-a disputat in week-end-ul trecut, in sala „Dumitru Bernicu".In primul joc, formația antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a dispus ...

- La finele acestei saptamani al Suceava se va desfașura o noua ediție Memorialului ”Mihai Mironiuc”. Competiția handbalistica de tradiție va aduna la start, alaturi de echipa gazda CSU din Suceava, formațiile CSM Bacau, HC Sighișoara și Minaur Baia Mare. Gruparea suceveana pregatita de Petru Ghervan,…