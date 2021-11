Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CSM Targoviste a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-14), vineri, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 6-a a Diviziei A1 la volei feminin. Adriana Matei, cu 22 de puncte, a fost cea mai buna jucatoare a echipei antrenate de italianul Giovanni…

- CSU Stiinta Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (20-25, 25-20, 12-25, 25-19, 15-13), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin. CSU Stiinta a reusit a treia sa victorie din acest sezon, in timp ce Rapid a obtinut primul sau…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe vicecampioana CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau cu scorul de 3-0 (25-21, 25-23, 25-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin. Mircea Peta si Marius Iftime au fost cei mai buni stelisti, cu 14 puncte fiecare, iar…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-1 (27-25, 14-25, 25-20, 25-18), luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres. Dinamo, medaliata cu bronz in editia trecuta de campionat, a obtinut prima sa victorie…

- Primele trei clasate in sezonul trecut, CSM Arcada Galati, CSS CNE Lapi Dej SCM Zalau si SCM ''U'' Craiova, au castigat meciurile sustinute in deplasare, sambata, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei masculin, potrivit Agerpres. Campioana CSM Arcada Galati a dispus de CS Rapid Bucuresti cu 3-0…

- Vicecampioana CSM Volei Alba Blaj a invins-o in deplasare pe CS Medgidia cu 3-0 (25-21, 25-19, 25-22), sambata, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, potrivit Agerpres. Ghergana Dimitrova (14 puncte), Viktoria Russu (12) si Olga Strantzali (11) au fost cele mai bune de la ardelence, iar…

- Miercuri s-au disputat partidele tur din optimile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin. Rezultatele inregistrate sunt: Rapid Bucuresti - ACS Volei Cristina Pirv Turda 3-0, SCMU Craiova - CSM Lugoj 1-3, CSO Voluntari - Stiinta Bacau 3-0 si Dacia Mioveni - Universitatea Cluj 3-0.…

- Pentru partida din cadrul etapei secunde din turul Diviziei A1, la volei feminin, ACS Volei Cristina Pirv Turda s-a deplasat pe terenul puternicei formații Volei Alba Blaj. La capatul unui meci ce a...