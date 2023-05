Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul german Nico Denz (Bora-Hansgrohe) a castigat etapa a 14-a a Turului Italiei, desfasurata sambata, pe ploaie, intre localitatile Sierre si Cassano Magnano, pe distanta de 194 km. CITESTE SI Danezul Holger Rune l-a invins pe norvegianul Casper Ruud și s-a calificat in finala turneului…

- Tenismanul danez Holger Rune s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce l-a invins cu 6-7 (2/7), 6-4, 6-2 pe norvegianul Casper Ruud, favoritul numarul 4, sambata, in prima semifinala a acestei competitii. CITESTE SI Cu…

- Cremonese a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-5, partida disputaa impotriva formatiei Bologna, in etapa a 36-a din Serie A. La Cremonese a evoluat si aparatorul roman Vlad Chiriches. CITESTE SI La Olimpiada de la Paris, delegatiile participante la ceremonia de deschidere vor defila in…

- Campioana CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, in semifinalele Turneului F4 de la Bistrita, echipa Dunarea Braila. CITESTE SI Metaloglobus Bucuresti a castigat la loviturile de departajare barajul cu Progresul Spartac si a evitat retrogradarea din Liga…

- Ciclistul german Nico Denz (BORA-hansgrohe) a castigat joi, la sprint, etapa a 12-a a Turului Italiei, care a avut loc pe distanta de 185 km, intre localitatile Bra si Rivoli.Denz a fost cronometrat in 4:18:11, fiind urmat, cu acelasi timp, de letonul Toms Skujina (Trek-Segafredo) si de australianul…

- Acum 43 de ani, in 11 mai 1980, marele sculptor roman Gheza Vida a plecat, poate prea devreme, dar ne-a lasat capodopere de o inestimabila valoare. In urma lui au ramas povești de viața traite intens și transpuse mai apoi in opera sa și lucrari de arta ce-i poarta amprenta și-l pastreaza printre noi.…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va intalni pe HC Dunarea Braila in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Hotel Caro din Bucuresti.In cealalta semifinala, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud o va infrunta pe CSM Targu Jiu.Turneul Final 4 al…

- S-au implinit 147 de ani de la momentul 19 februarie 1876, cind in micul sat Hobița din Peștișanii Gorjului se naștea Constantin Brancuși. Viața sa, a fost dupa propria sa expresie un infinit șir de miracole. Tanarul ucenic de la Craiova, care caștiga pariul ca o vioara facuta din lazi lemnoase de portocale…