CSM Slatina a reușit in aceasta dupamasa o performanța remarcabila. Trupa lui Mihai Ianovschi a promovat in Liga secunda din Romania, dupa o dubla victorie in fața formației Progresul Spartac. Dupa 1-0 in deplasare, Slatina s-a impus cu același scor și pe teren propriu și astfel și-a asigurat prezența in Liga 2 in sezonul viitor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Marian Manea, in minutul 65. Fundașul central a reluat cu capul in poarta, dupa un corner de pe stanga executat de Vasile Gheorghe. De menționat ca in minutul 45+1, capitanul formației slatinene, Vasile Gheorghe, a irosit o lovitura…