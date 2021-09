Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii voleiului sunt așteptați, din nou, in Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj, unde, in acest weekend, se desfașoara cea de-a XI-a ediție a turneului internațional de volei dotat cu Cupa CSM Lugoj. Ediția din acest an reunește trei formații din prima liga…

- Naționala de volei feminin a Romaniei infrunta Olanda in al treilea meci al grupei D de la Euro 2021. Partida se joaca in sala Polivalenta din Cluj, de la ora 20:30, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. Romania - Olanda, liveSCORE de la 20:30 Romania nu a avut nicio șansa in fața Suediei,…

- Naționala de volei feminin a Romaniei infrunta astazi Suedia, in al doilea meci al grupei de la Euro 2021. Partida este programata la ora 20:30, in sala Polivalenta din Cluj Napoca, poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. ...

- SCM Ramnicu Valcea a obtinut doua victorii, joi, in prima zi a turneului de handbal feminin pe care il organizeaza in Sala Sporturilor Traian. Dupa ce a dispus de Gloria Buzau cu 34-32 (16-17) in primul joc al zilei, SCM Ramnicu Valcea a trecut si de HC Zalau, cu 24-23 (13-12). In ambele…

- Divizia A1 la volei feminin se pare ca va avea si in sezonul viitor tot numarul maxim de echipe, 12, chiar daca doua formatii s-au retras.Dupa ce Belor Galati si Medicina Targu Mures au spus ca nu se vor inscrie in urmatoarea editie a Diviziei A1, Federatia Romana de Volei […] Articolul DIVIZIA A1 DE…

- FC Rapid Bucuresti a obtinut o victorie, 1-0 cu Chindia Targoviste, duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, la revenirea sa in Liga I de fotbal dupa o pauza de sase ani. Unicul gol al partidei a fost inscris de Adrian Balan (57), cu sansa, la o contra pusa lui Doru Popadiuc.…

- CSM Lugoj a trecut prin transformari importante in aceasta vara la sectia de mare succes a clubului – cea de volei feminin. Timisencele au bifat sapte despartiri, dar si-au completat lotul cu opt jucatoare, dintre care jumatate sunt straine. Printre jucatoarele care au plecat dupa editia 2020-21 s-au…