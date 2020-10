Stiri pe aceeasi tema

- ACSH Gheorgheni a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 6-0 (3-0, 2-0, 1-0), luni, pe propriul patinoar, in primul lor meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Harghitenii au castigat fara probleme in ciuda celor trei cazuri pozitive de COVID-19 din lot si a numeroaselor accidentari.…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de Titanok Gyor cu scorul de 4-3 (1-3, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0), joi, dupa suturile de departajare, in Erste Liga la hochei pe gheata. Harghitenii au suferit a treia infrangere consecutiva, ultimele doua fiind identice, cu 3-4, dupa suturile de departajare si dupa…

- Editia 2020-2021 a Campionatului National de hochei pe gheata va debuta vineri 16 octombrie, cu meciul SC Miercurea Ciuc - ACS Sapientia U23 (18:30), potrivit site-ului FRHG.La start se vor afla sapte echipe, CSM Corona Brasov, CSM Galati, SC Miercurea Ciuc, ACSH Gheorgheni, CSA Steaua Bucuresti,…

- Corona Brasov Wolves si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii in deplasare in meciurile jucate vineri in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov Wolves a invins-o pe FTC-Telekom cu 6-4 (2-1, 3-1, 1-2), golurile ''lupilor'' fiind inscrise de Tomas Klempa (doua), Daniel Tranca, Carlo…

- Corona Brasov Wolves este noul lider al competitiei regionale de hochei pe gheata, dupa ce a invins-o pe UTE cu scorul de 4-2 (2-1, 1-1, 1-0), marti seara, la Budapesta. Olivier Dame-Malka, Andrei Vasile, Roberto Gliga si Carlo Finucci au marcat pentru echipa de sub Tampa, iar golurile gazdelor au fost…

- Astazi s-a disputat prima etapa a meciurilor de baraj pentru promovarea din Liga 4 in Liga 3. 11 meciuri au avut loc astazi. Atracția zilei a fost duelul dintre CSA Steaua și Argeșul Mihailești, tranșat de „militari”, scor 8-1, insa cea mai mare diferența de scor s-a inregistrat in partida dintre CSM…

- Corona Brașov a invins la scor de handbal pe CS Gheorgheni, scor 16-0 (8-0), in primul meci al miniturneului de promovare de la Ungheni!!! Un succes la un scor halucinant, record al acestei runde in jocurile de baraj. Formația de sub Tampa, pregatita de antrenorul Calin Moldovan a dovedit in aceasta…