- In urma rezultatelor de astazi din Liga Campionilor la handbal feminin, CSM București și Rapid București și-au aflat adversarele din urmatoarele faze in care vor evolua. Locul 2 in grupa A, CSM București merge direct in sferturile competiției, acolo unde va infrunta caștigatoarea „dublei” Esbjerg -…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia Krim Ljubljana, scor 28-26 (13-14), si incheie pe locul 2 in grupa A din Liga Campionilor. Calificata direct in sferturile competitiei, CSM Bucuresti nu mai poate intalni in aceasta faza pe Rapid Bucuresti. Fii…

- CSM Bucuresti a obtinut in ultima secunda o remiza pe teren propriu, duminica, cu echipa Brest Bretagne Handball, scor 30-30 (15-18), in etapa a 13-a din grupa A a Ligii Campionilor. Vicecampioana en-titre la handbal feminin este lider in grupa si calificata anterior in sferturile de finala. CSM Bucuresti…

- Legendara Cristina Neagu, capitanul echipei de handbal CSM Bucuresti, a avut o reacție plina de modestie, dupa ce in meciul cu SG BBM Bietigheim, a inscris si golul 1.000 in Liga Campionilor. „Ce zi…! 2 puncte importante, efort incredibil al echipei, sala din Germania dominata de suporterii romani,…

- CSM Bucuresti are asigurata calificarea in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce echipa Odense (locul 3 in grupa B) a fost invinsa, sambata, de formația norvegiana Vipers, detinatoarea trofeului. CSM Bucuresti este pe locul 2, iar primele doua clasate obtin biletele spre sferturi, noteaza agenția News.ro…

- Rapid București joaca astazi impotriva lui Esbjerg cu gandul la sferturile de finala din Liga Campionilor. Meciul incepe la ora 17:00 și este liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 și PrimaSport 4. Campioana joaca in deplasare cu Esbjerg, echipa vazuta de casele de pariuri drept favorita, cu…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Odense Handbold, cu scorul de 40-31 (21-11), in Sala Polivalenta din Capitala, iar acest succes i-a consolidat pozitia de lider al Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Clasament1. CSM Bucuresti 19 puncte2. Vipers Kristiansand 173. Odense Handbold 144. FTC-Rail…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, campioana Europei Vipers Kristiansand, scor 27-24 (15-16), in etapa a IX-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM incheie astfel anul 2022 pe primul loc in grupa A. Principalele marcatoare pentru CSM au fost…