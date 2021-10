CSM Bucuresti, campioana Romaniei la handbal feminin, a invins duminica, in deplasare, formatia germana Borussia Dortmund, scor 25-22 (12-11), in grupa A a Ligii Campionilor. Este a doua victorie a echipei bucureștene in ediția de anul acesta a competiției europene. Partida, caștigata la o diferența de 3 goluri, nu a fost una fara emoții pentru bucureștence, nemțoaicele pastrand tot meciul scorul strans. Borussia a condus o singura data, cu 3-2, in timp ce ”tigroaicele” au avut si patru goluri avans in prima repriza (8-4), dar la pauza ecartul a fost minim, 12-11. Jocul a fost mai strans in repriza…