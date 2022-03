Stiri pe aceeasi tema

- Primele șase echipe clasate la finalul sezonului regulat in Erste Liga de hochei pe gheața s-au calificat direct in sferturile de finala: campioana in exercițiu, Sport Club Csikszereda, FTC-Telekom Ferencvaros Budapest, UTE Budapest, Hockey Klub Gheorgheni, MAC Ujbuda Budapest și Corona Brașov Wolves.…

- Luni, 17 ianuarie, au avut loc trei partide in Erste Liga de hochei pe gheața, toate incheiate cu victorii ale echipelor romanești, care au evoluat pe propriul patinoar. Sport Club Csikszereda a invins Urșii Polari Miskolc cu 3-2 dupa prelungiri, Corona Brașov Wolves a dispus cu 6-2 de FTC-Telekom Ferencvaros…

- Marți, 28 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-au disputat nu mai puțin de cinci jocuri, inclusiv derby-ul romanesc dintre Corona Brașov Wolves și Sport Club Csikszereda, scor 3-4 dupa penalty-uri (FOTO). Celelalte patru meciuri au fost intre echipe din Ungaria: Dunaujvarosi Acelbikak – FTC-Telekom…

- La patinoarul „Olimpic" din Brașov s-a disputat marți, 28 decembrie, un meci din Campionatul Național de hochei pe gheața, care a contat și pentru intrecerea romano-maghiara Erste Liga. Formația locala Corona Brașov Wolves a cedat in fața marii rivale Sport Club Csikszereda, cu scorul de 3-4 dupa executarea…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-a disputat un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen (FOTO, in negru) a cedat, pe propriul patinoar, in fața gruparii UTE Budapest cu 5-6 dupa prelungiri. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte),…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața se va disputa un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen va primi, de la ora 20:00, vizita și replica gruparii de pe poziția a treia, UTE Budapest. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte), urmata…

- Luni, 6 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-au disputat trei jocuri: DEAC Debrecen – Hockey Klub Gheorgheni 3-5 (FOTO de arhiva, cu harghitenii echipament in alb-roșu), UTE Budapest – Corona Brașov Wolves 1-2 și FTC-Telekom Ferencvaros Budapest – Sport Club Csikszereda 6-0. In fruntea clasamentului…

- Duminica, 5 decembrie, au avut loc doua intalniri in Erste Liga de hochei pe gheața: Gyori ETO Hockey – Corona Brașov Wolves 3-6 (FOTO, cu maghiarii in echipament verde) și Dunaujvarosi Acelbikak – Sport Club Csikszereda 1-5. In fruntea clasamentului a urcat Sport Club Csikszereda (cu 55 de puncte),…