Neacceptarea traseismului politic va fi inclusa in acordul viitoarei coalitii de guvernare, la initiativa UDMR, iar conducerea Uniunii va decide luni dimineata mandatul cu care va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru formarea viitoarei majoritati, a declarat, pentru AGREPPRES, senatorul UDMR Cseke Attila. "In continuarea discutiilor de ieri intre PNL, USR PLUS si UDMR pentru formarea unei majoritati in Parlament, la initiativa UDMR s-a convenit un principiu important, sanatos pentru functionarea unei coalitii, dar si pentru functionarea democratiei pana la urma - si anume…