- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat, vineri, ca a semnat 61 de noi contracte finantate prin componentele C5 – Valul Renovarii si C10 – Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 54 de unitati administrativ-teritoriale…

- Contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 60 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au o valoare totala de 1.122.717.481,28 lei, arata comunicatul de presa al MDLPA. Proiectele vizeaza atat innoirea parcului de vehicule destinate transportului public,…

- Contractele, in valoare totala de 146.919.256,20 lei, au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 104 unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au ca obiective atat realizarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si de planificare urbana, cat si asigurarea infrastructurii…

- ”Astazi, putem anunta ca, pentru Valul Renovarii, am incheiat deja selectarea proiectelor depuse in cadrul primului apel de proiecte si am inceput selectia celor depuse in cea de-a doua runda. Am inceput si evaluarea proiectelor depuse in cadrul celei de-a doua runde de apel pentru Fondul Local, dar…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Dezvoltarii, contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 50 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au o valoare totala de 26.195.950,78 lei. ”Fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta…

- ”Contractele incheiate intre autoritati publice locale din 30 de judete si Ministerul Dezvoltarii vizeaza realizarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si planificarea urbana, iar valoarea totala a acestora este de 58.967.245,34 lei”, a transmis, miercuri, MDLPA, intr-un comunicat de presa. …

- Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii și Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Lista proiectelor finanțate, in valoare totala de 2.853.840.014,81 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro. „Ministerul…

- Au fost depuse proiecte in valoare de 1.737.322.928,51 miliarde de euro, disponibile in cel de al doilea apel din Fondul Local, componenta a Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , prin care Ministerul Dezvoltarii sprijina dezvoltarea localitatilor si o infrastructura mai prietenoasa cu…