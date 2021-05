Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce, urmand sa fie taiate zeci de posturi vacante, iar cele ramase sa fie fi transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie.…

- Luni a fost publicat, in dezbatere publica, proiectul de act normativ prin care vor fi taiate 65 de posturi in prezent vacante din minister, iar jumatate din cele 86 ramase vor fi transformate in posturi de debutant, pentru a facilita accesul tinerilor profesionisti in minister. ”Pe langa incurajarea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anunțat, vineri, la Timișoara, construirea a doua camine studențești prin Compania Naționala de Investiții (CNI). „Avem un camin studențesc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, cu o capacitate…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține ca este normal ca in cadrul unei coaliții de guvernare sa mai fie discuții in contradictoriu și dezbateri.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat astazi, 14 aprilie 2021, contractul de finanțare pentru proiectul Imbunatațirea infrastructurii educaționale la Școala Gimnaziala "B.P. Hasdeu" din municipiul Campina. Este un proiect cu fonduri europene in valoare de 16.260.252,36…

- Cladirea care adaposteste corpul central al Colegiului "Carol I" si Opera Romana din Craiova va fi reabilitata si modernizata cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii. Valoarea contractului este de aproape 98 de milioane de lei, iar proiectul ar urma sa se desfasoare in 30 de luni. Ministrul…

- Reglementarile din domeniul construcțiilor vor fi simplificate, iar normativa privind siguranta in caz de incendiu va fi revizuita, anunța ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Ministrul Dezvoltarii spune ca sunt in vigoare 589 de prevederi legale, unele foarte vechi,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, marti, ca reglementarile din domeniul constructiilor nu corespund realitatii actuale, si astfel a fost constituit un grup de lucru care va elabora un set de prevederi mai simple si mai eficiente.