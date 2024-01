Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a anuntat inregimentarea tanarului Ahmet Ekmekci, sub forma de imprumut de la UTA, dar si inca o despartire – cea de fundasul sarb Nenad Lalic. Alb-verzii au ajuns astfel la sase plecari oficializate iar lista nu e nici pe departe incheiata. Ahmet Ercan Ekmekci (19 ani) e un atacant de…

- ​Nemulțumit de numarul de minute pe care le primește la United din partea antrenorului Erik ten Hag, Hannibal Mejbri a fost de acord sa plece imprumut in LaLiga pana la sfarșitul acestui sezon.

- CSM Alexandria a anunțat, marți seara, cu aproape o saptamana inainte de data la care se va reuni, inca doua noi achiziții perfectate in aceasta iarna. Clubul teleormanean care in ultimele zile din 2023 l-a numit ca antrenor principal pe Eugen Trica a comunicat acordurile cu Alberto Calin și Mario Raducan.…

- CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate.…

- Timisenii pregatiti de Cosmin Stan de afla pe o panta ascendenta dupa startul bun de sezon in Liga 2. CSC Dumbravita a fost invinsa astazi de Gloria Buzau, scor 0-1, in urma unei greseli a portarului Catalin Trifon. Kamil Wiktorski a semnat reusita oaspetilor, cea care a provocat primul esec acasa pentru…

- Program etapa 14 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 23 noiembrie 2023, ora 19:30Ceahlaul Piatra Neamt – Campionii FC Arges – DigiSport, PrimaSport vineri, 24 noiembrie 2023, ora 14:30CSC Dumbravita – Gloria Buzau – DigiSport, PrimaSport sambata, 25 noiembrie 2023, ora 11:00FK Miercurea Ciuc – CSM SlatinaProgresul…

- Fundașul central Radu Crișan, care activeaza la CS Comunal Șelimbar in Liga 2, a inscris unicul gol al confruntarii cu Dumbravița, care a avut loc azi, in etapa 11. Reușita a fost realizata in urma unui corner, in minutul 4. Cu aceasta victorie, echipa sibiana este pe locul 2 in Liga 2, la egalitate…

- 26 octombrie, 17.00Steaua – Ceahlaul 28 octombrieCS Mioveni – Ceahlaul (11.00)CS Tunari – Concordia (11.00)Chindia – CSM Reșița (11.00)Metaloglobus – Corvinul (11.00)Unirea Dej – Progresul-Spartac (11.00)CSM Alexandria – AFK M.Ciuc (11.00)CSC Șelimbar – CSC Dumbravița (11.00) 29 octombrieGloria Buzau…