- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor. Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga.…

- Dupa o vara lunga și grea pentru sportivii clubului ACS Viitorul Potaissa, cu doua antrenamente pe zi, dimineața alergare, iar dupa-masa antrenament specific in sala de sport, a venit momentul deschiderii parții a doua a programului competițional al Federației Romane de Karate WUKF, federație la care…

- Micuța CSC Dumbravița, singura reprezentanta a județului Timiș in grupele Cupei Romaniei, nu-și poate juca meciurile de acasa in orașul de pe Bega sau in zona, in lipsa unui stadion decent, cu nocturna. In 2013, un studiu al Consiliului Consultativ pentru Regionalizare concluziona ca Dumbravița, o comuna…

- Timisenele ramase in competita K.O., ambele din „B”, si-au aflat ziua si ora disputarii partidelor in unica mansa pentru intrarea in faza grupelor din Cupa Romaniei. Atat Ripensia – U Craiova 1948, cat si Dumbravita – Poli Iasi se disputa marti, 27 septembrie, dupa masa. Jocurile celor doua chiar se…

- CSC Dumbravita a pierdut cel mai mediatizat meci din istoria echipei, cel din runda a 4-a cu CSA Steaua. Pentru prima data in istorie alb-verzii si arena „Stefan Dobay” a fost in atentia nationala, partida fiind televizata, dar fara noroc pentru gazde. A fost un sec 0-3 (0-2) in ciuda stradaniilor elevilor…

- CSC Dumbravita va infrunta sambata usor favorita Concordia Chiajna, intr-un inedit duel al Ligii 2: 100% alb-verde si intre comunele periurbane ale Timisoarei si Bucurestiului. Antrenorul Cosmin Stan e in continuare optimist, in ciuda infrangerii la prima aparitie acasa. Nici ilfovenii nu o duc stralucit…

- CSC Dumbravita e optimista (ponderat) la debutul in Liga 2. Reprezentantii alb-verzilor au vorbit inaintea deplasarii la Targu Jiu, pentru jocul cu „imprevizibila” Viitorul Pandurii, in locatia celui mai recent partener, din Timisoara. Banatenii pleaca maine spre Gorj. „Dupa aproape cinci saptamani…

- Nou promovata timiseana din Liga 2 a disputat ieri, la Bazosu Vechi, al treilea test al verii. CSC Dumbravita a trecut, nu fara emotii, de divizionara „D” Unirea Sannicolau Mare, scor 5-4, dupa ce alb-verzii au avut avantaj de trei goluri la pauza. Echipa pregatita de Cosmin Stan are si trei absente…