CSC Dumbravița se desparte de anul 2023 in cadere, suferind in aceasta seara cea de-a treia infrangere la rand in Liga 2. A fost 2-0 pentru gazdele de la FC Argeș, intr-un meci practic fara istoric disputat la Mioveni. Hotarati sa mai scape de emotiile locului ocupat inaintea partidei – 16, alb-violetii s-au avantat spre […]